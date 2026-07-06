Мужчину, угрожавшего полицейскому на АЗС в Приангарье, задержали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приангарье задержали мужчину, подозреваемого в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении полицейского.
- Инцидент произошел ночью 5 июля на автозаправке в поселке Усть-Ордынский.
- Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый местный житель.
ИРКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении полицейского, задержали в Приангарье, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В социальных сетях распространилось видео о конфликте на АЗС, где мужчина подходит к полицейскому, нецензурно выражается и высказывает угрозы физической расправы. По данным СК, инцидент произошел ночью 5 июля на автозаправке в поселке Усть-Ордынский. Чтобы пресечь агрессивные действия, полицейский достал огнестрельное оружие. После этого мужчина уехал, но через некоторое время вернулся и продолжил оскорблять сотрудника полиции.
"Оперативники установили личность фигуранта, задержали его и доставили в отдел полиции. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель", - говорится в сообщении.
Расследуется уголовное дело по статьям об угрозе применения насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти.