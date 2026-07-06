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Мужчину, угрожавшего полицейскому на АЗС в Приангарье, задержали - РИА Новости, 06.07.2026
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17:26 06.07.2026
Мужчину, угрожавшего полицейскому на АЗС в Приангарье, задержали

Волк: мужчину, угрожавшего полицейскому на АЗС в Иркутской области, задержали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приангарье задержали мужчину, подозреваемого в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении полицейского.
  • Инцидент произошел ночью 5 июля на автозаправке в поселке Усть-Ордынский.
  • Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый местный житель.
ИРКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении полицейского, задержали в Приангарье, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В социальных сетях распространилось видео о конфликте на АЗС, где мужчина подходит к полицейскому, нецензурно выражается и высказывает угрозы физической расправы. По данным СК, инцидент произошел ночью 5 июля на автозаправке в поселке Усть-Ордынский. Чтобы пресечь агрессивные действия, полицейский достал огнестрельное оружие. После этого мужчина уехал, но через некоторое время вернулся и продолжил оскорблять сотрудника полиции.
"Оперативники установили личность фигуранта, задержали его и доставили в отдел полиции. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель", - говорится в сообщении.
Расследуется уголовное дело по статьям об угрозе применения насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти.
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