В Нижнем Тагиле спасатели ищут девочку, которую унесло течением реки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнем Тагиле девочку унесло течением реки, когда ее надувной круг начало сносить водой.
- Поисками девочки занимаются сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры ищут девочку, которая выпала из надувного круга и ее унесло течением реки в Нижнем Тагиле, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Как уточнил представитель полицейского главка, отец привез свою дочь в гости к подруге, девочки отправились в центральный парк города, рядом с которым имеется водоем, с собой у них было два надувных круга. Подруга купаться не стала, а приехавшая погостить девочка решила поплавать.
"В первый раз она благополучно находилась в воде порядка десяти минут, а спустя примерно полчаса вошла в воду повторно, но на этот раз круг стало уносить течением. Малышка запаниковала и выпала из плавсредства. Ставший очевидцем ЧП мужчина предпринял попытку прийти на помощь, но из-за быстрого течения сделать этого не смог. Поиски тела девочки ведут сотрудники МВД, МЧС и волонтеры", - сказал Горелых.