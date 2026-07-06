В Нижнем Тагиле спасатели ищут девочку, которую унесло течением реки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнем Тагиле девочку унесло течением реки, когда ее надувной круг начало сносить водой.

Поисками девочки занимаются сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры ищут девочку, которая выпала из надувного круга и ее унесло течением реки в Нижнем Тагиле, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По данным областного управления СК РФ , днем 5 июля на территории парка "Народный" в Нижнем Тагиле в акватории реки Тагил "утонула 13-летняя девочка", следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Как уточнил представитель полицейского главка, отец привез свою дочь в гости к подруге, девочки отправились в центральный парк города, рядом с которым имеется водоем, с собой у них было два надувных круга. Подруга купаться не стала, а приехавшая погостить девочка решила поплавать.