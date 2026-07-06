Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле спасатели ищут девочку, которую унесло течением реки - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 06.07.2026
В Нижнем Тагиле спасатели ищут девочку, которую унесло течением реки

МВД: в Нижнем Тагиле спасатели ищут девочку, которую унесло течением реки

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкВид на город Нижний Тагил
Вид на город Нижний Тагил - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Вид на город Нижний Тагил. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Тагиле девочку унесло течением реки, когда ее надувной круг начало сносить водой.
  • Поисками девочки занимаются сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры ищут девочку, которая выпала из надувного круга и ее унесло течением реки в Нижнем Тагиле, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По данным областного управления СК РФ, днем 5 июля на территории парка "Народный" в Нижнем Тагиле в акватории реки Тагил "утонула 13-летняя девочка", следователи возбудили уголовное дело о халатности.
Как уточнил представитель полицейского главка, отец привез свою дочь в гости к подруге, девочки отправились в центральный парк города, рядом с которым имеется водоем, с собой у них было два надувных круга. Подруга купаться не стала, а приехавшая погостить девочка решила поплавать.
"В первый раз она благополучно находилась в воде порядка десяти минут, а спустя примерно полчаса вошла в воду повторно, но на этот раз круг стало уносить течением. Малышка запаниковала и выпала из плавсредства. Ставший очевидцем ЧП мужчина предпринял попытку прийти на помощь, но из-за быстрого течения сделать этого не смог. Поиски тела девочки ведут сотрудники МВД, МЧС и волонтеры", - сказал Горелых.
Берег реки Клязьмы во Владимирской области, где погиб ребенок и его дедушка - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Во Владимирской области ребенок и его дедушка утонули в реке
Вчера, 09:57
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала