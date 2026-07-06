В МВД рассказали, для чего мошенники могут использовать профили-двойники

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники могут создавать профили-двойники россиян в социальных сетях и мессенджерах.

В МВД рекомендуют ограничить публикацию личных данных в открытом доступе и использовать настройки платформ для фильтрации комментариев и сообщений.

При обнаружении фейкового аккаунта необходимо незамедлительно направить жалобу в службу поддержки соответствующей платформы для его блокировки.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники могут создавать профили-двойники россиян в социальных сетях и мессенджерах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники могут создавать копии ваших онлайн-профилей в социальных сетях и мессенджерах. Часто это могут быть сообщения от "фейк-босса" с просьбами следовать дальнейшем указаниям в рамках "тайных проверочных мероприятий" у вас в организации", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что также мошенники с помощью профилей-двойников могут рассылать сообщения родственникам и знакомым с просьбой о переводе денег, создавать анкеты на сайтах знакомств с использованием чужих фото и данных для обмана, распространять фишинговые ссылки и зараженные файлы для получения доступа к устройствам контактов, размещать недостоверные сведения для подрыва репутации, получать сведения у коллег и родственников о личной жизни, корпоративной или чувствительной информации, рассылать спам и продвигать товары с нарушением правил площадок, искусственно завышать рейтинги и отзывы.

"Полностью исключить угрозу невозможно, однако комплекс мер позволяет минимизировать риски. Мы настоятельно рекомендуем ограничить публикацию личных данных в открытом доступе", - отметили в ведомстве.

В МВД посоветовали не указывать в профиле полную дату рождения, адрес, место работы, номера документов и сведения о родственниках, избегать публикации фото со служебными документами и элементами личной жизни. Также следует ограничить круг лиц, имеющих доступ к данным, фото и списку друзей, а также скрыть список подписчиков и использовать настройки платформ для фильтрации комментариев и входящих сообщений - разрешить отправку только друзьям.