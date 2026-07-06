Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, для чего мошенники могут использовать профили-двойники - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 06.07.2026
В МВД рассказали, для чего мошенники могут использовать профили-двойники

МВД: мошенники создают профили-двойники россиян в соцсетях и мессенджерах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники могут создавать профили-двойники россиян в социальных сетях и мессенджерах.
  • В МВД рекомендуют ограничить публикацию личных данных в открытом доступе и использовать настройки платформ для фильтрации комментариев и сообщений.
  • При обнаружении фейкового аккаунта необходимо незамедлительно направить жалобу в службу поддержки соответствующей платформы для его блокировки.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники могут создавать профили-двойники россиян в социальных сетях и мессенджерах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники могут создавать копии ваших онлайн-профилей в социальных сетях и мессенджерах. Часто это могут быть сообщения от "фейк-босса" с просьбами следовать дальнейшем указаниям в рамках "тайных проверочных мероприятий" у вас в организации", - говорится в сообщении.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Юрист объяснил, как защититься от мошенников, взломавших аккаунт Госуслуг
Вчера, 07:47
В ведомстве отметили, что также мошенники с помощью профилей-двойников могут рассылать сообщения родственникам и знакомым с просьбой о переводе денег, создавать анкеты на сайтах знакомств с использованием чужих фото и данных для обмана, распространять фишинговые ссылки и зараженные файлы для получения доступа к устройствам контактов, размещать недостоверные сведения для подрыва репутации, получать сведения у коллег и родственников о личной жизни, корпоративной или чувствительной информации, рассылать спам и продвигать товары с нарушением правил площадок, искусственно завышать рейтинги и отзывы.
"Полностью исключить угрозу невозможно, однако комплекс мер позволяет минимизировать риски. Мы настоятельно рекомендуем ограничить публикацию личных данных в открытом доступе", - отметили в ведомстве.
В МВД посоветовали не указывать в профиле полную дату рождения, адрес, место работы, номера документов и сведения о родственниках, избегать публикации фото со служебными документами и элементами личной жизни. Также следует ограничить круг лиц, имеющих доступ к данным, фото и списку друзей, а также скрыть список подписчиков и использовать настройки платформ для фильтрации комментариев и входящих сообщений - разрешить отправку только друзьям.
"При обнаружении фейкового аккаунта необходимо незамедлительно направить жалобу в службу поддержки соответствующей платформы для его блокировки", - заключили в ведомстве.
Пассажиры в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают туристов в Стамбуле
Вчера, 03:39
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала