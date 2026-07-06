Многоэтажное здание обрушилось в Мумбаи на фоне сильных ливней, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мумбаи произошло обрушение многоэтажного здания, по меньшей мере шесть человек погибли, включая пятерых детей, и один человек получил ранения.
- На фоне ливней в городе также произошло затопление нескольких улиц, падение деревьев и нарушение работы международного аэропорта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, включая детей, погибли в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи на фоне накрывших регион ливней, сообщает Times of India.
Происшествие произошло в воскресенье. По данным издания, сильные ливни привели к затоплению нескольких улиц в городе, падению деревьев, а также нарушению работы международного аэропорта.
"По меньшей мере шесть человек погибли и один получил ранения в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, среди погибших пятеро детей. На месте обрушения продолжают работать спасатели, так как под обломками могут находиться люди.