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Многоэтажное здание обрушилось в Мумбаи на фоне сильных ливней, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2026
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11:51 06.07.2026 (обновлено: 11:55 06.07.2026)
Многоэтажное здание обрушилось в Мумбаи на фоне сильных ливней, пишут СМИ

Times of India: при обрушении многоэтажки в Мумбаи погибли шесть человек

© Кадр видео из соцсетейНа месте обрушения многоэтажки на фоне сильных ливней в Мумбаи
На месте обрушения многоэтажки на фоне сильных ливней в Мумбаи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте обрушения многоэтажки на фоне сильных ливней в Мумбаи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мумбаи произошло обрушение многоэтажного здания, по меньшей мере шесть человек погибли, включая пятерых детей, и один человек получил ранения.
  • На фоне ливней в городе также произошло затопление нескольких улиц, падение деревьев и нарушение работы международного аэропорта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, включая детей, погибли в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи на фоне накрывших регион ливней, сообщает Times of India.
Происшествие произошло в воскресенье. По данным издания, сильные ливни привели к затоплению нескольких улиц в городе, падению деревьев, а также нарушению работы международного аэропорта.
"По меньшей мере шесть человек погибли и один получил ранения в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, среди погибших пятеро детей. На месте обрушения продолжают работать спасатели, так как под обломками могут находиться люди.
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