Многоэтажное здание обрушилось в Мумбаи на фоне сильных ливней, пишут СМИ

На месте обрушения многоэтажки на фоне сильных ливней в Мумбаи

На месте обрушения многоэтажки на фоне сильных ливней в Мумбаи

© Кадр видео из соцсетей На месте обрушения многоэтажки на фоне сильных ливней в Мумбаи

Краткий пересказ от РИА ИИ В Мумбаи произошло обрушение многоэтажного здания, по меньшей мере шесть человек погибли, включая пятерых детей, и один человек получил ранения.

На фоне ливней в городе также произошло затопление нескольких улиц, падение деревьев и нарушение работы международного аэропорта.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек, включая детей, погибли в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи на фоне накрывших регион ливней, сообщает По меньшей мере шесть человек, включая детей, погибли в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи на фоне накрывших регион ливней, сообщает Times of India

Происшествие произошло в воскресенье. По данным издания, сильные ливни привели к затоплению нескольких улиц в городе, падению деревьев, а также нарушению работы международного аэропорта.

"По меньшей мере шесть человек погибли и один получил ранения в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи", - говорится в сообщении издания.