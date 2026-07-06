Асфальт заменили на улице Солянка в центре Москвы

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на улице Солянка в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт улицы Солянка, которая берет свое начало у Солянского проезда и заканчивается у площади Яузских ворот", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что в общей сложности специалисты заменили около 8 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.

Бирюков уточнил, что ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты выполнили фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку.