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На Варшавском шоссе в Москве отремонтировали два транспортных тоннеля - РИА Новости, 06.07.2026
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На Варшавском шоссе в Москве отремонтировали два транспортных тоннеля

В Москве отремонтировали транспортные тоннели на двух участках Варшавского шоссе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабочии во время ремонтных работ
Рабочии во время ремонтных работ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Рабочии во время ремонтных работ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили текущий ремонт двух транспортных тоннелей, расположенных на Варшавском шоссе в Южном и Юго-Западном административных округах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Провели ремонт транспортного тоннеля на пересечении Варшавского шоссе и улиц Подольских Курсантов и Красного Маяка и тоннеля, расположенного на пересечении Варшавского шоссе с Курским направлением Московской железной дороги", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.
"В рамках проекта в тоннеле смонтировали новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" - вначале установили металлический каркас, на который закрепили облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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