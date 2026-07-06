На Варшавском шоссе в Москве отремонтировали два транспортных тоннеля

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили текущий ремонт двух транспортных тоннелей, расположенных на Варшавском шоссе в Южном и Юго-Западном административных округах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Провели ремонт транспортного тоннеля на пересечении Варшавского шоссе и улиц Подольских Курсантов и Красного Маяка и тоннеля, расположенного на пересечении Варшавского шоссе с Курским направлением Московской железной дороги", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

"В рамках проекта в тоннеле смонтировали новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" - вначале установили металлический каркас, на который закрепили облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую влагостойкость и продлить срок службы конструкций", - добавил он.