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Глава ПМР рассказал, от какого документа отказывается Молдавия - РИА Новости, 06.07.2026
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07:31 06.07.2026
Глава ПМР рассказал, от какого документа отказывается Молдавия

Красносельский: Молдавия отказалась подписать декларацию о мирном урегулировании

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приднестровская сторона предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией.
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия отказывается подписать документ о приверженности мирным методам в урегулировании.
  • По словам Красносельского, отказ Молдавии от подписания декларации является показательным моментом.
ТИРАСПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Молдавия отказывается подписать документ о приверженности мирным методам в урегулировании, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Приднестровская сторона 17 мая 2024 года предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Лидер ПМР 2 июля 2024 года на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ.
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"Когда Молдова начала стремительно милитаризоваться, мы предложили подписать декларацию о приверженности мирным методам в урегулировании. Очень краткий документ с главной мыслью – решать все спорные вопросы за столом переговоров", - сказал Красносельский.
Глава ПМР обратил внимание на то, что это дало бы важный сигнал людям и в Приднестровье, и в Молдавии.
"Однако молдавская сторона так и не согласилась подписать декларацию. На мой взгляд, достаточно показательный момент", - отметил Красносельский.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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