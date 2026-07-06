Краткий пересказ от РИА ИИ Приднестровская сторона предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией.

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия отказывается подписать документ о приверженности мирным методам в урегулировании.

По словам Красносельского, отказ Молдавии от подписания декларации является показательным моментом.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Молдавия отказывается подписать документ о приверженности мирным методам в урегулировании, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Приднестровская сторона 17 мая 2024 года предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией . Лидер ПМР 2 июля 2024 года на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ.

"Когда Молдова начала стремительно милитаризоваться, мы предложили подписать декларацию о приверженности мирным методам в урегулировании. Очень краткий документ с главной мыслью – решать все спорные вопросы за столом переговоров", - сказал Красносельский.

Глава ПМР обратил внимание на то, что это дало бы важный сигнал людям и в Приднестровье, и в Молдавии.

"Однако молдавская сторона так и не согласилась подписать декларацию. На мой взгляд, достаточно показательный момент", - отметил Красносельский.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.