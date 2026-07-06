МО изучит участие подстрекателей конфликта на Украине в боевых действиях

"Разумеется, речь идет о министерстве обороны и также специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, кому поручено заняться анализом.