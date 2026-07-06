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МО изучит участие подстрекателей конфликта на Украине в боевых действиях - РИА Новости, 06.07.2026
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13:10 06.07.2026 (обновлено: 13:45 06.07.2026)
МО изучит участие подстрекателей конфликта на Украине в боевых действиях

Песков: МО изучит участие подстрекателей конфликта на Украине в боевых действиях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны в Москве
Здание Министерства обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства обороны в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил проанализировать вовлеченность подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ и спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин ранее поручил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя конфликта на Украине в реальные боевые действия. Этот вопрос он поднял в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск в пятницу, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками.
"Разумеется, речь идет о министерстве обороны и также специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, кому поручено заняться анализом.
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