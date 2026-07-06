На 4-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На внешней стороне 4-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
- Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 километра.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ДТП произошло на внешней стороне 4-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на 5,5 километров, сообщает столичный департамент транспорта.
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"На внешней стороне 4 км МКАД (перед съездом на Носовихинское шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 км и осуществляется по пяти полосам из шести", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП
10 мая, 22:39