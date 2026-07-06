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На 4-м километре МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 06.07.2026
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21:50 06.07.2026
На 4-м километре МКАД произошло массовое ДТП

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин, движение затруднено на 5,5 км

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На внешней стороне 4-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
  • Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 километра.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ДТП произошло на внешней стороне 4-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на 5,5 километров, сообщает столичный департамент транспорта.
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"На внешней стороне 4 км МКАД (перед съездом на Носовихинское шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 км и осуществляется по пяти полосам из шести", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
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