Мишустин заявил о важности гуманитарных связей с Арменией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин заявил о большом значении гуманитарного сотрудничества с Арменией.
- Он предложил продолжить проведение дней культуры, выставок, фестивалей и образовательных молодежных мероприятий.
- Премьер России отметил возможности для наращивания межрегиональных связей и обсуждения всего комплекса вопросов двусторонних отношений.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия придает большое значение гуманитарному сотрудничеству с Арменией и предлагает продолжить традицию проведения взаимных дней культуры и других совместных мероприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник глава российского правительства провел отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
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"Мы придаем большое значение культурному и гуманитарному сотрудничеству с нашими армянскими партнерами и предлагаем продолжить традицию проведения дней культуры, выставок, фестивалей", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Он добавил, что речь в том числе идет и об образовательных молодежных мероприятиях.
"Есть и хорошие возможности для наращивания наших прямых межрегиональных связей. Готов с вами обсудить весь комплекс вопросов двусторонних отношений", - сказал премьер-министр России.
Мишустин встретился с Пашиняном
Вчера, 14:48