Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге

Мишустин заявил о важности гуманитарных связей с Арменией

Краткий пересказ от РИА ИИ Мишустин заявил о большом значении гуманитарного сотрудничества с Арменией.

Он предложил продолжить проведение дней культуры, выставок, фестивалей и образовательных молодежных мероприятий.

Премьер России отметил возможности для наращивания межрегиональных связей и обсуждения всего комплекса вопросов двусторонних отношений.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия придает большое значение гуманитарному сотрудничеству с Арменией и предлагает продолжить традицию проведения взаимных дней культуры и других совместных мероприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В понедельник глава российского правительства провел отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

« "Мы придаем большое значение культурному и гуманитарному сотрудничеству с нашими армянскими партнерами и предлагаем продолжить традицию проведения дней культуры, выставок, фестивалей", - сказал Мишустин в ходе встречи.

Он добавил, что речь в том числе идет и об образовательных молодежных мероприятиях.