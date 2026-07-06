Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о важности гуманитарных связей с Арменией - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 06.07.2026
Мишустин заявил о важности гуманитарных связей с Арменией

Мишустин: РФ придает большое значение гуманитарному сотрудничеству с Арменией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин заявил о большом значении гуманитарного сотрудничества с Арменией.
  • Он предложил продолжить проведение дней культуры, выставок, фестивалей и образовательных молодежных мероприятий.
  • Премьер России отметил возможности для наращивания межрегиональных связей и обсуждения всего комплекса вопросов двусторонних отношений.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия придает большое значение гуманитарному сотрудничеству с Арменией и предлагает продолжить традицию проведения взаимных дней культуры и других совместных мероприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник глава российского правительства провел отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
«
"Мы придаем большое значение культурному и гуманитарному сотрудничеству с нашими армянскими партнерами и предлагаем продолжить традицию проведения дней культуры, выставок, фестивалей", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Он добавил, что речь в том числе идет и об образовательных молодежных мероприятиях.
"Есть и хорошие возможности для наращивания наших прямых межрегиональных связей. Готов с вами обсудить весь комплекс вопросов двусторонних отношений", - сказал премьер-министр России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Мишустин встретился с Пашиняном
Вчера, 14:48
 
РоссияАрменияЕкатеринбургМихаил МишустинНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала