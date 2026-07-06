Россия рассчитывает на развитие отношений с Арменией, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин заявил, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Арменией в духе дружбы и добрососедства при новом правительстве.
- Встреча Мишустина и Пашиняна прошла на выставке "Иннопром", и визит Пашиняна в Екатеринбург стал его первым зарубежным визитом после парламентских выборов в Армении.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что новое правительство Армении, сформированное по итогам выборов, обеспечит развитие отношений с Россией в духе дружбы и добрососедства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
"Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов", - сказал российский премьер.
Мишустин также отметил, что поездка в Екатеринбург стала первым зарубежным визитом Пашиняна после парламентских выборов в Армении.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.