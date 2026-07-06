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Россия рассчитывает на развитие отношений с Арменией, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.07.2026
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15:23 06.07.2026
Россия рассчитывает на развитие отношений с Арменией, заявил Мишустин

Мишустин: новое правительство Армении обеспечит развитие отношений с Россией

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Арменией в духе дружбы и добрососедства при новом правительстве.
  • Встреча Мишустина и Пашиняна прошла на выставке "Иннопром", и визит Пашиняна в Екатеринбург стал его первым зарубежным визитом после парламентских выборов в Армении.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что новое правительство Армении, сформированное по итогам выборов, обеспечит развитие отношений с Россией в духе дружбы и добрососедства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
Мишустин в понедельник провел на полях выставки "Иннопром" встречу с Пашиняном.
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"Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов", - сказал российский премьер.
Мишустин также отметил, что поездка в Екатеринбург стала первым зарубежным визитом Пашиняна после парламентских выборов в Армении.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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