Россия рассчитывает на развитие отношений с Арменией, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин заявил, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Арменией в духе дружбы и добрососедства при новом правительстве.

Встреча Мишустина и Пашиняна прошла на выставке "Иннопром", и визит Пашиняна в Екатеринбург стал его первым зарубежным визитом после парламентских выборов в Армении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что новое правительство Армении, сформированное по итогам выборов, обеспечит развитие отношений с Россией в духе дружбы и добрососедства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.

Мишустин в понедельник провел на полях выставки "Иннопром" встречу с Пашиняном

"Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов", - сказал российский премьер.

Мишустин также отметил, что поездка в Екатеринбург стала первым зарубежным визитом Пашиняна после парламентских выборов в Армении.