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Мишустин заявил о важности комфортного режима для инвесторов в Армении - РИА Новости, 06.07.2026
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15:10 06.07.2026 (обновлено: 16:06 06.07.2026)
Мишустин заявил о важности комфортного режима для инвесторов в Армении

Мишустин: важно, чтобы Армения создавала комфортный режим для инвесторов из РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге. 6 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин встретился с Николом Пашиняном на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
  • Он подчеркнул важность создания комфортного режима для российских инвесторов в Армении.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность того, чтобы Армения продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов.
Мишустин в понедельник встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге 6-9 июля.
"Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечила соблюдение их прав, законных интересов", - сказал Мишустин во время встречи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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