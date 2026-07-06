Мишустин заявил о важности комфортного режима для инвесторов в Армении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность того, чтобы Армения продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов.

"Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечила соблюдение их прав, законных интересов", - сказал Мишустин во время встречи.