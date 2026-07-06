Мишустин оценил спрос на рабочие профессии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин сообщил о необходимости привлечения около 100 тысяч высококвалифицированных сотрудников в приоритетные производственные секторы ежегодно.
- Особенно высокий спрос на рабочие профессии, добавил премьер.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Около 100 тысяч высококвалифицированных сотрудников необходимо привлекать в приоритетные производственные секторы в течение нескольких лет ежегодно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"В течение следующих нескольких лет приоритетные производственные секторы нуждаются в привлечении около ста тысяч высококвалифицированных сотрудников ежегодно. Особенно высокий спрос на рабочие профессии", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.