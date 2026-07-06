Мишустин оценил спрос на рабочие профессии

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"В течение следующих нескольких лет приоритетные производственные секторы нуждаются в привлечении около ста тысяч высококвалифицированных сотрудников ежегодно. Особенно высокий спрос на рабочие профессии", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".