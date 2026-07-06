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Мишустин оценил спрос на рабочие профессии - РИА Новости, 06.07.2026
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14:35 06.07.2026
Мишустин оценил спрос на рабочие профессии

Мишустин: России необходимо по 100 тысяч квалифицированных специалистов в год

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин сообщил о необходимости привлечения около 100 тысяч высококвалифицированных сотрудников в приоритетные производственные секторы ежегодно.
  • Особенно высокий спрос на рабочие профессии, добавил премьер.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Около 100 тысяч высококвалифицированных сотрудников необходимо привлекать в приоритетные производственные секторы в течение нескольких лет ежегодно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"В течение следующих нескольких лет приоритетные производственные секторы нуждаются в привлечении около ста тысяч высококвалифицированных сотрудников ежегодно. Особенно высокий спрос на рабочие профессии", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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