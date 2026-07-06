Мишустин назвал "Иннопром" знаковой площадкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Иннопром" проходит в 16-й раз и является знаковой международной площадкой для демонстрации передовых технологий и обсуждения важнейших вопросов развития ключевых отраслей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Международная выставка "Иннопром" стала знаковой площадкой для демонстрации передовых технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге . Он поприветствовал гостей и участников выставки, среди которых премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава совета министров Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев.

"Иннопром" проходит в 16-й раз и уже стал знаковой международной площадкой для демонстрации передовых технологий. Именно здесь, на гостеприимной уральской земле традиционно обсуждаются важнейшие вопросы развития ключевых отраслей. Наши компании обмениваются успешными практиками, заключают взаимовыгодные контракты и, главное, находят надежных деловых партнеров", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в выставке принимают участие руководители крупнейших производственных предприятий, финансовых и инвестиционных структур, а также представители отраслевых ассоциаций, науки и образования и международные партнеры России.

"И все настроены на прямой, открытый разговор. Совместный поиск новых подходов, которые помогут преодолеть актуальные вызовы, чтобы продолжать укреплять реальный сектор экономики. Сделать его как можно сильнее, опираясь на собственные решения", - добавил глава кабмина.