Ил-114 скоро выйдет на маршруты на Дальнем Востоке, заявил Мишустин

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"Закончен весь комплекс испытаний самолета Ил-114 для региональных и местных линий. Он подтвердил соответствие всем требованиям и нормам. В ближайшие месяцы его получение ожидают в Архангельской области. И позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".