Ил-114 скоро выйдет на маршруты на Дальнем Востоке, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Ил-114 завершил комплекс испытаний и подтвердил соответствие всем требованиям и нормам.
- В ближайшие месяцы самолет Ил-114 ожидает получение в Архангельской области, а позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Ожидается, что самолет Ил-114 в ближайшее время получат в Архангельской области, а позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Закончен весь комплекс испытаний самолета Ил-114 для региональных и местных линий. Он подтвердил соответствие всем требованиям и нормам. В ближайшие месяцы его получение ожидают в Архангельской области. И позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.