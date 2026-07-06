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Ил-114 скоро выйдет на маршруты на Дальнем Востоке, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.07.2026
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14:28 06.07.2026
Ил-114 скоро выйдет на маршруты на Дальнем Востоке, заявил Мишустин

Мишустин: в ближайшее время самолет Ил-114 выйдет на маршруты на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Нина Паршина | Перейти в медиабанкНовый российский самолет Ил-114-300
Новый российский самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Нина Паршина
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Новый российский самолет Ил-114-300. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Ил-114 завершил комплекс испытаний и подтвердил соответствие всем требованиям и нормам.
  • В ближайшие месяцы самолет Ил-114 ожидает получение в Архангельской области, а позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Ожидается, что самолет Ил-114 в ближайшее время получат в Архангельской области, а позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Закончен весь комплекс испытаний самолета Ил-114 для региональных и местных линий. Он подтвердил соответствие всем требованиям и нормам. В ближайшие месяцы его получение ожидают в Архангельской области. И позднее он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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Архангельская областьДальний ВостокРоссияМихаил МишустинИл-114-300
 
 
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