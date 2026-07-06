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Мишустин призвал развивать сферы экономики, формирующие электронный контур - РИА Новости, 06.07.2026
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14:10 06.07.2026
Мишустин призвал развивать сферы экономики, формирующие электронный контур

Мишустин: РФ важно развивать сферы экономики, формирующие ее электронный контур

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил о критической важности развития сфер экономики, формирующих электронный контур России.
  • Определяющий фактор суверенитета связан с внедрением отечественных систем проектирования и инженерного программного обеспечения, пояснил премьер.
  • Массивы промышленной информации становятся стратегическим ресурсом и должны использоваться для оптимизации процессов и повышения качества работы, отметил Мишустин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. России критически важно развивать сферы экономики, формирующие ее электронный контур, принимаются меры по укреплению всей архитектуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы формируем новые подходы, где значение имеют не только заводы и оборудование, но также данные, модели и алгоритмы. И критически важно развивать сферы, аккумулирующие наш электронный контур. Для этого мы принимаем меры по укреплению всей архитектуры", - сказал он на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2026".
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Как пояснил Мишустин, определяющий фактор суверенитета связан с внедрением отечественных систем проектирования, инженерного программного обеспечения.
По его словам, сегодня это уже не вспомогательные инструменты, а полноценные составляющие технологической базы страны.
"Одним из стратегических ресурсов становятся массивы промышленной информации. Они быстро растут. И их обязательно нужно использовать для оптимизации процессов, прогнозирования отказов, повышения качества работы", - сказал Мишустин.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки в этом году выступает Индонезия. В мероприятии примут участие представители 66 стран мира.
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургИндонезияМихаил Мишустин
 
 
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