Мишустин призвал развивать сферы экономики, формирующие электронный контур

"Мы формируем новые подходы, где значение имеют не только заводы и оборудование, но также данные, модели и алгоритмы. И критически важно развивать сферы, аккумулирующие наш электронный контур. Для этого мы принимаем меры по укреплению всей архитектуры", - сказал он на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2026".