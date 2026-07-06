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В России запустят поддержку для перехода предприятий на отечественный софт - РИА Новости, 06.07.2026
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14:06 06.07.2026
В России запустят поддержку для перехода предприятий на отечественный софт

В РФ запустят поддержку для ускорения перехода предприятий на отечественный софт

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин анонсировал запуск в 2026 году нового механизма поддержки для ускорения перехода на российский индустриальный софт.
  • Предприятия смогут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал запуск в 2026 году нового механизма поддержки для ускорения перехода на российский индустриальный софт, через который предприятия будут компенсировать до половины затрат на закупку и внедрение.
"Чтобы ускорить переход на российский индустриальный программный продукт, с текущего года запускаем новый механизм поддержки. Теперь предприятия могут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургИндонезияМихаил Мишустин
 
 
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