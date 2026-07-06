В России запустят поддержку для перехода предприятий на отечественный софт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин анонсировал запуск в 2026 году нового механизма поддержки для ускорения перехода на российский индустриальный софт.
- Предприятия смогут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал запуск в 2026 году нового механизма поддержки для ускорения перехода на российский индустриальный софт, через который предприятия будут компенсировать до половины затрат на закупку и внедрение.
"Чтобы ускорить переход на российский индустриальный программный продукт, с текущего года запускаем новый механизм поддержки. Теперь предприятия могут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.