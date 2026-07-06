В России запустят поддержку для перехода предприятий на отечественный софт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал запуск в 2026 году нового механизма поддержки для ускорения перехода на российский индустриальный софт, через который предприятия будут компенсировать до половины затрат на закупку и внедрение.