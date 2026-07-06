Мишустин рассказал о поддержке предприятий для перехода на российское ПО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал запуск нового механизма поддержки предприятий в текущем году.
- Механизм предусматривает компенсацию до половины затрат на закупку и внедрение российского индустриального программного обеспечения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал запуск в текущем году нового механизма поддержки предприятий: для ускорения перехода на российский индустриальный софт им будут компенсировать до половины соответствующих затрат.
"Чтобы ускорить переход на российский индустриальный программный продукт, с текущего года запускаем новый механизм поддержки", - сказал он, выступая на "Иннопроме".
По словам Мишустина, новый механизм поддержки предусматривает компенсацию до половины затрат предприятий на закупку и внедрение российского программного обеспечения.
"Наша цель – с помощью своих цифровых продуктов обеспечить конкурентоспособность отечественных наукоемких секторов", - добавил премьер-министр.
Мишустин призвал активнее переходить на российский софт
12 ноября 2025, 15:22