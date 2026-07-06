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Мишустин рассказал о поддержке предприятий для перехода на российское ПО - РИА Новости, 06.07.2026
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13:56 06.07.2026
Мишустин рассказал о поддержке предприятий для перехода на российское ПО

Мишустин рассказал о новой поддержке предприятий для перехода на российское ПО

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал запуск нового механизма поддержки предприятий в текущем году.
  • Механизм предусматривает компенсацию до половины затрат на закупку и внедрение российского индустриального программного обеспечения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал запуск в текущем году нового механизма поддержки предприятий: для ускорения перехода на российский индустриальный софт им будут компенсировать до половины соответствующих затрат.
"Чтобы ускорить переход на российский индустриальный программный продукт, с текущего года запускаем новый механизм поддержки", - сказал он, выступая на "Иннопроме".
По словам Мишустина, новый механизм поддержки предусматривает компенсацию до половины затрат предприятий на закупку и внедрение российского программного обеспечения.
"Наша цель – с помощью своих цифровых продуктов обеспечить конкурентоспособность отечественных наукоемких секторов", - добавил премьер-министр.
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ЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
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