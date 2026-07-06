Мишустин призвал увязывать поддержку бизнеса с устойчивостью проектов

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин призвал увязывать меры поддержки бизнеса с показателями выпуска и устойчивости проектов на длинном горизонте.

Мишустин отметил, что в ходе реализации мер поддержки необходимо своевременно выявлять и оперативно устранять различные ограничительные факторы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал увязывать меры поддержки бизнеса с показателями выпуска и устойчивости проектов на длинном горизонте.

Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге

"Меры поддержки надо настраивать на весь технологический контур. С жесткой увязкой к конкретным показателям выпуска продукции, загрузки мощностей, устойчивости проектов на длинном горизонте", - отметил Мишустин , говоря о мерах поддержки для предпринимателей.

Глава российского кабмина указал, что в ходе их реализации часто появляются различные ограничительные факторы – технические, финансовые, организационные, регуляторные. Такие барьеры, по словам Мишустина, необходимо своевременно выявлять, а затем – оперативно устранять, "без долгих бюрократических процедур".

"Здесь очень важным звеном является постоянная обратная связь с бизнесом. Она должна быть подробной и касаться любых практических вопросов. Включая аспекты сертификации, нормативного сопровождения. Такая информация из первых рук позволяет находить новые возможности для стимулирования частной предпринимательской инициативы", - добавил он.