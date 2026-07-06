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Мишустин призвал увязывать поддержку бизнеса с устойчивостью проектов - РИА Новости, 06.07.2026
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13:53 06.07.2026
Мишустин призвал увязывать поддержку бизнеса с устойчивостью проектов

Мишустин призвал увязывать меры поддержки бизнеса с показателями выпуска

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин призвал увязывать меры поддержки бизнеса с показателями выпуска и устойчивости проектов на длинном горизонте.
  • Мишустин отметил, что в ходе реализации мер поддержки необходимо своевременно выявлять и оперативно устранять различные ограничительные факторы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал увязывать меры поддержки бизнеса с показателями выпуска и устойчивости проектов на длинном горизонте.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
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"Меры поддержки надо настраивать на весь технологический контур. С жесткой увязкой к конкретным показателям выпуска продукции, загрузки мощностей, устойчивости проектов на длинном горизонте", - отметил Мишустин, говоря о мерах поддержки для предпринимателей.
Глава российского кабмина указал, что в ходе их реализации часто появляются различные ограничительные факторы – технические, финансовые, организационные, регуляторные. Такие барьеры, по словам Мишустина, необходимо своевременно выявлять, а затем – оперативно устранять, "без долгих бюрократических процедур".
"Здесь очень важным звеном является постоянная обратная связь с бизнесом. Она должна быть подробной и касаться любых практических вопросов. Включая аспекты сертификации, нормативного сопровождения. Такая информация из первых рук позволяет находить новые возможности для стимулирования частной предпринимательской инициативы", - добавил он.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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ЭкономикаЕкатеринбургРоссияИндонезияМихаил Мишустин
 
 
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