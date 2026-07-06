В России за полтора года сдали более 150 судов, сообщил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за 2025 год и первую половину 2026 года было сдано более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые.

Выпуск судов различных типов в России идет выше запланированных темпов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые, было сдано за 2025 год и первую половину 2026 года, это выше плановых значений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Сложнейшие задачи решаем и в судостроении. Где нужно освоить технологии создания всего перечня критического комплектующего оборудования", - сказал российский премьер.

Мишустин подчеркнул, что выпуск судов различных типов в России идет выше запланированных темпов.

"В целом за прошлый год и первую половину текущего было сдано уже более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые. Что выше плановых значений", - отметил он.