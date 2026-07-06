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В России за полтора года сдали более 150 судов, сообщил Мишустин - РИА Новости, 06.07.2026
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13:44 06.07.2026
В России за полтора года сдали более 150 судов, сообщил Мишустин

Мишустин: в России за полтора года сдали более 150 судов различных типов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за 2025 год и первую половину 2026 года было сдано более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые.
  • Выпуск судов различных типов в России идет выше запланированных темпов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые, было сдано за 2025 год и первую половину 2026 года, это выше плановых значений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
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"Сложнейшие задачи решаем и в судостроении. Где нужно освоить технологии создания всего перечня критического комплектующего оборудования", - сказал российский премьер.
Мишустин подчеркнул, что выпуск судов различных типов в России идет выше запланированных темпов.
"В целом за прошлый год и первую половину текущего было сдано уже более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые. Что выше плановых значений", - отметил он.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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РоссияЕкатеринбургИндонезияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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