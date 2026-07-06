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Мишустин поручил оперативно завершить работу над "Суперджетом" и МС-21 - РИА Новости, 06.07.2026
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13:41 06.07.2026
Мишустин поручил оперативно завершить работу над "Суперджетом" и МС-21

Мишустин поручил завершить работу над "Суперджетом" и начать массовый выпуск

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСамолет "Суперджет-100" с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском
Самолет Суперджет-100 с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Самолет "Суперджет-100" с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин поручил оперативно завершить работу над "Суперджетом" и МС-21 для перехода к их массовому выпуску.
  • Он отметил запуск серийного производства двигателя ПД-8, проектирование которого велось с применением методов компьютерного моделирования.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно завершить работу над "Суперджетом" и МС-21, чтобы перейти к их массовому выпуску.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
"На данный момент остается пока определенный объем работы по нашей флагманской технике – обновленному "Суперджету" и новейшему МС-21. Важно оперативно все завершить. Чтобы перейти к их массовому производству, выпуску. Мы ждем результатов от наших конструкторов", - сказал Мишустин.
Кроме того, российский премьер отметил запуск серийного производства двигателя ПД-8, проектирование которого велось с применением методов компьютерного моделирования. Благодаря этому были существенно сокращены сроки его создания, подчеркнул он.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
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ЕкатеринбургРоссияИндонезияМихаил МишустинМС-21Экономика
 
 
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