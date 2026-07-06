Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин поручил оперативно завершить работу над "Суперджетом" и МС-21 для перехода к их массовому выпуску.
- Он отметил запуск серийного производства двигателя ПД-8, проектирование которого велось с применением методов компьютерного моделирования.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно завершить работу над "Суперджетом" и МС-21, чтобы перейти к их массовому выпуску.
Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
"На данный момент остается пока определенный объем работы по нашей флагманской технике – обновленному "Суперджету" и новейшему МС-21. Важно оперативно все завершить. Чтобы перейти к их массовому производству, выпуску. Мы ждем результатов от наших конструкторов", - сказал Мишустин.
Кроме того, российский премьер отметил запуск серийного производства двигателя ПД-8, проектирование которого велось с применением методов компьютерного моделирования. Благодаря этому были существенно сокращены сроки его создания, подчеркнул он.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.