Самолет "Суперджет-100" с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. Архивное фото

Самолет "Суперджет-100" с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском

Краткий пересказ от РИА ИИ Мишустин поручил оперативно завершить работу над "Суперджетом" и МС-21 для перехода к их массовому выпуску.

Он отметил запуск серийного производства двигателя ПД-8, проектирование которого велось с применением методов компьютерного моделирования.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно завершить работу над "Суперджетом" и МС-21, чтобы перейти к их массовому выпуску.

Глава кабмина в понедельник принял участие в пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге

"На данный момент остается пока определенный объем работы по нашей флагманской технике – обновленному "Суперджету" и новейшему МС-21. Важно оперативно все завершить. Чтобы перейти к их массовому производству, выпуску. Мы ждем результатов от наших конструкторов", - сказал Мишустин.

Кроме того, российский премьер отметил запуск серийного производства двигателя ПД-8, проектирование которого велось с применением методов компьютерного моделирования. Благодаря этому были существенно сокращены сроки его создания, подчеркнул он.