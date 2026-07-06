Мишустин рассказал о результатах программы промышленной ипотеки

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские банки с момента запуска промышленной ипотеки выдали кредитов на 116 миллиардов рублей.

Программа промышленной ипотеки помогла защитить рабочие места и избежать дефицита производственных мощностей.

На обслуживание таких займов в федеральном бюджете предусмотрено более 8 миллиардов рублей, дополнительно будет выделено свыше 3 миллиардов рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Российские банки с момента запуска промышленной ипотеки выдали таких кредитов на 116 миллиардов рублей, программа помогла защитить рабочие места и избежать дефицита производственных мощностей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Промышленная ипотека помогла защитить рабочие места. Не допустить закрытия многих площадок после того, как с нашего рынка ушли многие зарубежные компании. Всего по ней было выдано около 1100 льготных кредитов на общую сумму свыше 116 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на "Иннопроме".

Премьер-министр отметил, что это помогло вовлечь примерно 5 миллионов квадратных метров в промышленный оборот, что в значительной степени позволило избежать дефицита мощностей.

"На обслуживание таких займов в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено, по-моему, более 8 миллиардов рублей... И дополнительно к ним выделим еще свыше 3 миллиардов рублей. Это решение мы приняли здесь на выставке. Соответствующее распоряжение подписано", - добавил Мишустин