Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о результатах программы промышленной ипотеки - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 06.07.2026 (обновлено: 13:54 06.07.2026)
Мишустин рассказал о результатах программы промышленной ипотеки

Мишустин: программа промышленной ипотеки помогла защитить рабочие места

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские банки с момента запуска промышленной ипотеки выдали кредитов на 116 миллиардов рублей.
  • Программа промышленной ипотеки помогла защитить рабочие места и избежать дефицита производственных мощностей.
  • На обслуживание таких займов в федеральном бюджете предусмотрено более 8 миллиардов рублей, дополнительно будет выделено свыше 3 миллиардов рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Российские банки с момента запуска промышленной ипотеки выдали таких кредитов на 116 миллиардов рублей, программа помогла защитить рабочие места и избежать дефицита производственных мощностей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Промышленная ипотека помогла защитить рабочие места. Не допустить закрытия многих площадок после того, как с нашего рынка ушли многие зарубежные компании. Всего по ней было выдано около 1100 льготных кредитов на общую сумму свыше 116 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на "Иннопроме".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Пашинян прибыл в Екатеринбург на выставку "Иннопром-2026"
Вчера, 12:40
Премьер-министр отметил, что это помогло вовлечь примерно 5 миллионов квадратных метров в промышленный оборот, что в значительной степени позволило избежать дефицита мощностей.
"На обслуживание таких займов в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено, по-моему, более 8 миллиардов рублей... И дополнительно к ним выделим еще свыше 3 миллиардов рублей. Это решение мы приняли здесь на выставке. Соответствующее распоряжение подписано", - добавил Мишустин.
Промышленная ипотека была разработана в 2022 году и предполагает предоставление льготных кредитов бизнесу на покупку недвижимости для промышленного производства.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Россия открыта к сотрудничеству с другими странами, заявил Мишустин
Вчера, 13:13
 
ЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала