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Мишустин отметил положительную динамику в обрабатывающем секторе России - РИА Новости, 06.07.2026
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13:34 06.07.2026
Мишустин отметил положительную динамику в обрабатывающем секторе России

Мишустин: в обрабатывающем секторе по итогам года ожидается рост на 1%

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин отметил сохраняющуюся положительную динамику в обрабатывающем секторе России.
  • По итогам года ожидается рост примерно на 1%.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил сохраняющуюся положительную динамику в обрабатывающем секторе России, где по итогам года ожидается рост примерно на 1%.
"В целом динамика поступательного движения вверх в обрабатывающем секторе остается. И по итогам текущего года мы прогнозируем примерно плюс 1%", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Он отметил, что темпы наращивания объемов выпуска продукции несколько снизились из-за макроэкономической ситуации. При этом машиностроительный комплекс продолжает вносить ощутимый положительный вклад - за первые пять месяцев он прибавил почти 8%.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургИндонезияМихаил Мишустин
 
 
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