Мишустин отметил положительную динамику в обрабатывающем секторе России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил сохраняющуюся положительную динамику в обрабатывающем секторе России, где по итогам года ожидается рост примерно на 1%.

Он отметил, что темпы наращивания объемов выпуска продукции несколько снизились из-за макроэкономической ситуации. При этом машиностроительный комплекс продолжает вносить ощутимый положительный вклад - за первые пять месяцев он прибавил почти 8%.