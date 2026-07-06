Мишустин отметил положительную динамику в обрабатывающем секторе России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин отметил сохраняющуюся положительную динамику в обрабатывающем секторе России.
- По итогам года ожидается рост примерно на 1%.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил сохраняющуюся положительную динамику в обрабатывающем секторе России, где по итогам года ожидается рост примерно на 1%.
"В целом динамика поступательного движения вверх в обрабатывающем секторе остается. И по итогам текущего года мы прогнозируем примерно плюс 1%", - сказал Мишустин во время пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром".
Он отметил, что темпы наращивания объемов выпуска продукции несколько снизились из-за макроэкономической ситуации. При этом машиностроительный комплекс продолжает вносить ощутимый положительный вклад - за первые пять месяцев он прибавил почти 8%.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.