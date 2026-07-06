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Мишустин призвал как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл - РИА Новости, 06.07.2026
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13:29 06.07.2026
Мишустин призвал как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл

Мишустин: России важно выйти на новый инвестиционный цикл не позднее 2027 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций осматривают стенды выставки "Иннопром" в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин заявил о необходимости выхода России на новый инвестиционный цикл.
  • По его словам, он должен быть достигнут не позднее 2027 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. России важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл, не позднее 2027 года, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл - не позднее следующего года", - подчеркнул Мишустин, выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".
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