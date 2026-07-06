"Это уникальный результат": о чем Мишустин рассказал на выставке "Иннопром"

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет, заявил Мишустин.

Удалось существенно укрепить ключевые отрасли в условиях санкций, подчеркнул он.

В то же время страна остается заинтересованной в сотрудничестве с другими государствами, отметил премьер.

Глава правительства рассказал о разработке полностью отечественного Ту-214, который поступит в авиакомпании в следующем году.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Иннопром" назвал ближайшие цели России в экономике и рассказал о ключевых промышленных проектах.

« "Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет, по-настоящему независимую промышленность", — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию готового серийного производства. В их числе силовые установки различного назначения, медицинское оборудование. А в области микроэлектроники страна идет по пути локализации всей цепочки выпуска чипов. Таким образом, удалось существенно укрепить ключевые отрасли в условиях санкций.

"Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса", — пояснил премьер.

Так, в авиастроении Россия уже прошла большую часть пути к технологической независимости, а в декабре сертификацию прошел среднемагистральный лайнер Ту-214 с полностью отечественными системами и агрегатами. Со следующего года начнутся его поставки в авиакомпании.

В то же время Москва остается открытой к сотрудничеству с другими государствами на равноправной основе, а за рубежом демонстрируют интерес к российским технологиям, — например, вертолетам "Ансат" и Ка-226Т.

Кроме того, Россия заинтересована в совместной с Индонезией разработке судов различного назначения и подводных робототехнических комплексов.

"В числе других направлений — металлургия, фармацевтика, сектор медицинской техники. И конечно, самые современные цифровые технологии, в том числе связанные с кибербезопасностью", — добавил Мишустин.

По его словам, стране важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл — сделать это нужно не позднее 2027 года. А в приоритетные производственные сектора надо привлечь около ста тысяч высококвалифицированных специалистов.

Что же касается ключевых экономических показателей, то в обрабатывающей промышленности рост достиг почти 23 процентов.

« "Что на самом деле — уникальный результат, который получен вопреки противодействию со стороны недружественных государств", — отметил глава правительства.

Вместе с тем несырьевой неэнергетический экспорт увеличился более чем на 11 процентов. Наибольшая динамика при этом отмечена с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном.