"Это уникальный результат": о чем Мишустин рассказал на выставке "Иннопром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет, заявил Мишустин.
- Удалось существенно укрепить ключевые отрасли в условиях санкций, подчеркнул он.
- В то же время страна остается заинтересованной в сотрудничестве с другими государствами, отметил премьер.
- Глава правительства рассказал о разработке полностью отечественного Ту-214, который поступит в авиакомпании в следующем году.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Иннопром" назвал ближайшие цели России в экономике и рассказал о ключевых промышленных проектах.
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"Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет, по-настоящему независимую промышленность", — сказал он.
Глава правительства подчеркнул, что практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию готового серийного производства. В их числе силовые установки различного назначения, медицинское оборудование. А в области микроэлектроники страна идет по пути локализации всей цепочки выпуска чипов. Таким образом, удалось существенно укрепить ключевые отрасли в условиях санкций.
"Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса", — пояснил премьер.
Так, в авиастроении Россия уже прошла большую часть пути к технологической независимости, а в декабре сертификацию прошел среднемагистральный лайнер Ту-214 с полностью отечественными системами и агрегатами. Со следующего года начнутся его поставки в авиакомпании.
В то же время Москва остается открытой к сотрудничеству с другими государствами на равноправной основе, а за рубежом демонстрируют интерес к российским технологиям, — например, вертолетам "Ансат" и Ка-226Т.
Кроме того, Россия заинтересована в совместной с Индонезией разработке судов различного назначения и подводных робототехнических комплексов.
"В числе других направлений — металлургия, фармацевтика, сектор медицинской техники. И конечно, самые современные цифровые технологии, в том числе связанные с кибербезопасностью", — добавил Мишустин.
По его словам, стране важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл — сделать это нужно не позднее 2027 года. А в приоритетные производственные сектора надо привлечь около ста тысяч высококвалифицированных специалистов.
Что же касается ключевых экономических показателей, то в обрабатывающей промышленности рост достиг почти 23 процентов.
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"Что на самом деле — уникальный результат, который получен вопреки противодействию со стороны недружественных государств", — отметил глава правительства.
Вместе с тем несырьевой неэнергетический экспорт увеличился более чем на 11 процентов. Наибольшая динамика при этом отмечена с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером впервые выступает Индонезия.