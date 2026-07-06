Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об укреплении ключевых отраслей в условиях санкций - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 06.07.2026
Мишустин рассказал об укреплении ключевых отраслей в условиях санкций

Мишустин: Россия существенно укрепила ключевые отрасли в условиях санкций

© РИА Новости / Павел БедняковМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия укрепила ключевые отрасли в условиях санкций благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса, заявил Михаил Мишустин.
  • Совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили около 24 триллионов рублей, причем почти треть из них пришлась на 2025 год.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. России удалось существенно укрепить ключевые отрасли в условиях санкций благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В условиях беспрецедентных санкций мы не только сохранили, но и существенно укрепили ключевые отрасли, запустили практически по всей стране глубокую модернизацию предприятий и строительство современных площадок. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".
Он отметил, что совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили около 24 триллионов рублей, причем почти треть из них пришлась на 2025 год.
"Эти средства являются серьезным ресурсом для дальнейших преобразований", - уточнил глава правительства.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Россия открыта к сотрудничеству с другими странами, заявил Мишустин
Вчера, 13:13
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала