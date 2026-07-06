Мишустин рассказал об укреплении ключевых отраслей в условиях санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия укрепила ключевые отрасли в условиях санкций благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса, заявил Михаил Мишустин.
- Совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили около 24 триллионов рублей, причем почти треть из них пришлась на 2025 год.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. России удалось существенно укрепить ключевые отрасли в условиях санкций благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В условиях беспрецедентных санкций мы не только сохранили, но и существенно укрепили ключевые отрасли, запустили практически по всей стране глубокую модернизацию предприятий и строительство современных площадок. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям государства и бизнеса", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".
Он отметил, что совокупные вложения в основной капитал за пятилетний период составили около 24 триллионов рублей, причем почти треть из них пришлась на 2025 год.
"Эти средства являются серьезным ресурсом для дальнейших преобразований", - уточнил глава правительства.