Мишустин посетил выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.

На выставке представлены инновационные проекты, включая стенд электрометаллургического комплекса "Эколант", проект водородного "Белаза" и макет завода "Уральские локомотивы" с будущим комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Национальные экспозиции на выставке представили Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Казахстан и Индонезия, а также ряд промышленных роботов и другие разработки представила Челябинская область.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетил международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка "Иннопром" проходит с 6 по 9 июля в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Общая площадь выставочной экспозиции достигает 50 тысяч квадратных метров. Здесь представлены инновационные разработки и проекты ведущих промышленных и технологических предприятий.

В частности, на "Иннопроме" представлен стенд электрометаллургического комплекса "Эколант". Он будет построен в Выксе Нижегородской области , открытие запланировано на ноябрь 2026 года. Благодаря проекту в России появится электросталь с низким углеродным следом. Из нее будут выпускать продукцию высоких переделов для ТЭК, транспортной сферы и машиностроения.

На коллективном стенде инновационных промышленных проектов Минпромторга РФ презентован проект водородного "Белаза" с водородной заправочной станцией. Комплекс представляет собой гибридную энергосистему для карьерного самосвала грузоподъемностью не менее 130 тонн на водородном топливе. Заводские испытания начнутся в 2026 году. Выход в серийное производство запланирован на 2029-2030 годы.

Группа "Синара" показала макет завода "Уральские локомотивы" с будущим комплексом по производству высокоскоростных поездов. По итогам реализации инвестиционной программы к 2028 году обновленные производственные мощности завода "Уральские локомотивы" позволят выпускать до 18 высокоскоростных электропоездов (144 вагона) в год.

Кроме того, на стенде представлен макет российского высокоскоростного поезда в новой серийной окраске. До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Первые два опытных образца отправятся на испытания в 2027 году.

Челябинская область в рамках выставки презентовала ряд промышленных роботов, предназначенных для выполнения различных операций, а также бульдозер с беспилотным управлением, который применяется в карьерных работах, лесной промышленности, сельском хозяйстве, на полигонах ТБО, для добычи песка, а также на опасных участках местности.

Национальные экспозиции на выставке также представили Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Казахстан и Индонезия - страна-партнер "Иннопром-2026".

Экспозиция Индонезии включает в себя иммерсивную и интерактивную зону, посвященную истории государства и его развитию, зону соэкспонентов и выставочную зону. На ней представлены товары с высокой добавленной стоимостью, прошедшие полный цикл промышленной обработки на территории Индонезии, а также образцы продукции креативной индустрии.