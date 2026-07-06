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Мишустин попросил передать Лукашенко наилучшие пожелания от Путина - РИА Новости, 06.07.2026
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10:37 06.07.2026 (обновлено: 10:51 06.07.2026)
Мишустин попросил передать Лукашенко наилучшие пожелания от Путина

Мишустин попросил Турчина передать Лукашенко наилучшие пожелания от Путина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин во время встречи в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки "Иннопром"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин во время встречи в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки Иннопром - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин во время встречи в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки "Иннопром"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин попросил Александра Турчина передать наилучшие пожелания от Владимира Путина президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
  • Мишустин поздравил Турчина с Днем независимости Белоруссии на встрече на площадке "Иннопрома".
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил премьер-министра Белоруссии Александра Турчина передать наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина президенту республики Александру Лукашенко.
"Прежде всего хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично", - обратился российский премьер к своему собеседнику в ходе встрече на площадке "Иннопрома".
Мишустин также еще раз поздравил Турчина с национальным праздником - Днем независимости Белоруссии, который отмечался 3 июля.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мишустин сообщил о визите премьеров всех стран ЕАЭС на "Иннопром"
5 июля, 17:03
 
ПолитикаРоссияБелоруссияЕкатеринбургМихаил МишустинАлександр ТурчиновВладимир Путин
 
 
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