Мишустин встретился с премьером Белоруссии на полях выставки "Иннопром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным на международной промышленной выставке "Иннопром".
- На встрече обсуждались вопросы промышленной кооперации, углеводородов и взаимодействия в энергетике.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром" встретился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского правительства работает в Екатеринбурге 5-6 июля. Накануне Мишустин и Турчин провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы промышленной кооперации, углеводородов и взаимодействия в энергетике.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.