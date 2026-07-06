Рейтинг@Mail.ru
Мишустин встретился с премьером Белоруссии на полях выставки "Иннопром" - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 06.07.2026 (обновлено: 10:49 06.07.2026)
Мишустин встретился с премьером Белоруссии на полях выставки "Иннопром"

В Екатеринбурге прошла встреча Мишустина с премьер-министром Белоруссии Турчиным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин во время встречи в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки "Иннопром"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин во время встречи в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки Иннопром - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин во время встречи в Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки "Иннопром"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным на международной промышленной выставке "Иннопром".
  • На встрече обсуждались вопросы промышленной кооперации, углеводородов и взаимодействия в энергетике.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международной промышленной выставке "Иннопром" встретился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского правительства работает в Екатеринбурге 5-6 июля. Накануне Мишустин и Турчин провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы промышленной кооперации, углеводородов и взаимодействия в энергетике.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге
5 июля, 10:02
 
ЕкатеринбургИндонезияМихаил МишустинАлександр ТурчиновБелоруссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала