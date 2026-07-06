Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что система ПВО в Киеве нужна Владимиру Зеленскому для прикрытия военных складов.
- Мирошник утверждает, что Зеленский использует гражданских как "живой щит".
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Система ПВО в Киеве нужна Владимиру Зеленскому для прикрытия военных складов, а не для защиты гражданских, которых он использует как "живой щит", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Диктатору (Зеленскому - ред.) ПВО нужна не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик ПВО. Люди им в Киеве тоже нужны для того же - "живой щит" создавать", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.