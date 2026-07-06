ПВО в Киеве нужна Зеленскому для защиты военных складов, считает Мирошник

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Система ПВО в Киеве нужна Владимиру Зеленскому для прикрытия военных складов, а не для защиты гражданских, которых он использует как "живой щит", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.