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ПВО в Киеве нужна Зеленскому для защиты военных складов, считает Мирошник - РИА Новости, 06.07.2026
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09:12 06.07.2026 (обновлено: 09:17 06.07.2026)
ПВО в Киеве нужна Зеленскому для защиты военных складов, считает Мирошник

Мирошник: ПВО в Киеве нужна Зеленскому для защиты военных складов, а не людей

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что система ПВО в Киеве нужна Владимиру Зеленскому для прикрытия военных складов.
  • Мирошник утверждает, что Зеленский использует гражданских как "живой щит".
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Система ПВО в Киеве нужна Владимиру Зеленскому для прикрытия военных складов, а не для защиты гражданских, которых он использует как "живой щит", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Диктатору (Зеленскому - ред.) ПВО нужна не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик ПВО. Люди им в Киеве тоже нужны для того же - "живой щит" создавать", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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