В медицинских книжках россиян могут появиться новые данные

Краткий пересказ от РИА ИИ Минздрав РФ планирует дополнить медицинские книжки информацией о гражданстве и поле человека.

Предлагается перенести полный переход на электронные медкнижки, разрешив выдачу и ведение ранее выданных бумажных медицинских книжек.

Медицинские книжки необходимы специалистам, работа которых напрямую связана с людьми, продуктами питания, водой.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав РФ планирует добавить в медицинские книжки россиян новые сведения, дополнив документ информацией о гражданстве и поле человека​, следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Медицинская книжка необходима для приема на работу по определенным специальностям. Она подтверждает здоровье работника, отсутствие у него различных инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих.

Оформление документа необходимо тем специалистам, работа которых напрямую связана с людьми, продуктами питания, водой. К ним относятся сотрудники общепита, учителя, вожатые, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и другие.

Из документа следует, что в приложение к приказу Минздрава РФ о личной медицинской книжке гражданина среди прочих личных сведений предлагается добавить пол и гражданство.

Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки 1 сентября этого года предлагается перенести. В таком случае допускается выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажном носителе.