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В медицинских книжках россиян могут появиться новые данные - РИА Новости, 06.07.2026
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01:47 06.07.2026 (обновлено: 01:54 06.07.2026)
В медицинских книжках россиян могут появиться новые данные

РИА Новости: Минздрав планирует добавить в медкнижки россиян новые сведения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинская книжка
Медицинская книжка - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинская книжка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав РФ планирует дополнить медицинские книжки информацией о гражданстве и поле человека.
  • Предлагается перенести полный переход на электронные медкнижки, разрешив выдачу и ведение ранее выданных бумажных медицинских книжек.
  • Медицинские книжки необходимы специалистам, работа которых напрямую связана с людьми, продуктами питания, водой.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минздрав РФ планирует добавить в медицинские книжки россиян новые сведения, дополнив документ информацией о гражданстве и поле человека​, следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Медицинская книжка необходима для приема на работу по определенным специальностям. Она подтверждает здоровье работника, отсутствие у него различных инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих.
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Оформление документа необходимо тем специалистам, работа которых напрямую связана с людьми, продуктами питания, водой. К ним относятся сотрудники общепита, учителя, вожатые, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и другие.
Из документа следует, что в приложение к приказу Минздрава РФ о личной медицинской книжке гражданина среди прочих личных сведений предлагается добавить пол и гражданство.
Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки 1 сентября этого года предлагается перенести. В таком случае допускается выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажном носителе.
Сейчас в медицинских книжках содержатся ФИО, сведения о должности, дате рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, осмотрах врачей.
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