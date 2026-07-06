МИД указал послу Швеции на неприемлемость бездействия на фоне атак БПЛА

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МИД России указал послу Швеции Кристине Юханнессон на неприемлемость бездействия Стокгольма на фоне постоянных атак БПЛА на загранпредставительства Российской Федерации, сообщили в российском МИД.

"Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, в условиях продолжающейся деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности российских загранпредставительств в этой стране на фоне систематических нападений на них с применением БПЛА", - говорится в сообщении на сайте МИД.