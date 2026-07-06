МИД указал послу Швеции на неприемлемость бездействия на фоне атак БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД указал послу Швеции Кристине Юханнессон на неприемлемость бездействия Стокгольма на фоне постоянных атак БПЛА на загранпредставительства Российской Федерации.
- За последние два года загранучреждения РФ в Швеции более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов.
- Ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МИД России указал послу Швеции Кристине Юханнессон на неприемлемость бездействия Стокгольма на фоне постоянных атак БПЛА на загранпредставительства Российской Федерации, сообщили в российском МИД.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в понедельник в МИД России побывала посол Швеции. Ее вызов туда в связи с атакой БПЛА на посольство РФ в Стокгольме ранее подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Загранучреждения РФ в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.
"Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, в условиях продолжающейся деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности российских загранпредставительств в этой стране на фоне систематических нападений на них с применением БПЛА", - говорится в сообщении на сайте МИД.