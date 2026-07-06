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МИД указал послу Швеции на неприемлемость бездействия на фоне атак БПЛА - РИА Новости, 06.07.2026
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16:54 06.07.2026
МИД указал послу Швеции на неприемлемость бездействия на фоне атак БПЛА

В МИД заявили о неприемлемости бездействия Швеции на фоне атак на посольство

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Швеции в России Анна Кристина Тереса Юханнессон у здания Министерства иностранных дел
Посол Швеции в России Анна Кристина Тереса Юханнессон у здания Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Швеции в России Анна Кристина Тереса Юханнессон у здания Министерства иностранных дел
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД указал послу Швеции Кристине Юханнессон на неприемлемость бездействия Стокгольма на фоне постоянных атак БПЛА на загранпредставительства Российской Федерации.
  • За последние два года загранучреждения РФ в Швеции более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов.
  • Ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МИД России указал послу Швеции Кристине Юханнессон на неприемлемость бездействия Стокгольма на фоне постоянных атак БПЛА на загранпредставительства Российской Федерации, сообщили в российском МИД.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в понедельник в МИД России побывала посол Швеции. Ее вызов туда в связи с атакой БПЛА на посольство РФ в Стокгольме ранее подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Загранучреждения РФ в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.
"Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, в условиях продолжающейся деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности российских загранпредставительств в этой стране на фоне систематических нападений на них с применением БПЛА", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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