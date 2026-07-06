Россия потребовала от Швеции принять меры против атак на представительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России потребовал от посла Швеции принятия мер для прекращения атак БПЛА на российские представительства в Швеции.
- За последние два года более 25 раз были нападения на российские загранучреждения в Швеции с использованием дронов.
- Расследования шведских правоохранителей не привели к конкретным результатам.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МИД России потребовал от посла Швеции Кристины Юханнессон принятия Стокгольмом мер для прекращения атак БПЛА на российские представительства в королевстве, сообщили в министерстве.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в понедельник в МИД побывала посол Швеции. Ее вызов туда в связи с атакой БПЛА на посольство РФ в Стокгольме ранее подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Загранучреждения РФ в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.
"Потребовали от шведской стороны неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, а также принятия исчерпывающих мер для прекращения упомянутых инцидентов (атак на загранпредставительства - ред.)", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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