МИД заявил послу Швеции демарш из-за атаки дронов на российское посольство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Послу Швеции в Москве заявили демарш из-за атаки БПЛА на посольство России в Стокгольме в ночь на 2 июля.
- Один дрон сбросил краску, а другой с имитацией самодельного взрывного устройства упал на территорию около дипмиссии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Послу Швеции, вызванной в МИД России в понедельник, заявили демарш из-за атаки БПЛА на посольство РФ в стране, сообщили в российском МИД.
Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал на территорию около дипмиссии.
Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме. В дипмиссии отметили, что российские дипломаты регулярно обращаются к шведским властям с требованием расследовать нападения дронов, но до настоящего времени ни одно из расследований не привело к каким-либо конкретным результатам.
Шведские власти в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории Королевства.