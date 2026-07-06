МИД заявил послу Швеции демарш из-за атаки дронов на российское посольство

Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал на территорию около дипмиссии.

Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме. В дипмиссии отметили, что российские дипломаты регулярно обращаются к шведским властям с требованием расследовать нападения дронов, но до настоящего времени ни одно из расследований не привело к каким-либо конкретным результатам.