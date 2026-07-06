Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил послу Швеции демарш из-за атаки дронов на российское посольство - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 06.07.2026 (обновлено: 15:57 06.07.2026)
МИД заявил послу Швеции демарш из-за атаки дронов на российское посольство

МИД заявил послу Швеции демарш из-за атаки БПЛА на российское посольство

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Швеции в России Анна Кристина Тереса Юханнессон покидает здание Министерства иностранных дел
Посол Швеции в России Анна Кристина Тереса Юханнессон покидает здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Посол Швеции в России Анна Кристина Тереса Юханнессон покидает здание Министерства иностранных дел
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послу Швеции в Москве заявили демарш из-за атаки БПЛА на посольство России в Стокгольме в ночь на 2 июля.
  • Один дрон сбросил краску, а другой с имитацией самодельного взрывного устройства упал на территорию около дипмиссии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Послу Швеции, вызванной в МИД России в понедельник, заявили демарш из-за атаки БПЛА на посольство РФ в стране, сообщили в российском МИД.
"Шестого июля в МИД России была вызвана посол Швеции в Москве, которой заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 2 июля очередной атакой двух БПЛА на посольство России в Стокгольме", - говорится в сообщении ведомства о демарше послу Швеции в РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В МИД назвали условие для полноценного диалога ЕС с Россией
Вчера, 02:04
Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал на территорию около дипмиссии.
Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме. В дипмиссии отметили, что российские дипломаты регулярно обращаются к шведским властям с требованием расследовать нападения дронов, но до настоящего времени ни одно из расследований не привело к каким-либо конкретным результатам.
Шведские власти в соответствии с Венской Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории Королевства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Послу Швеции напомнят об обязательствах, заявила Захарова
Вчера, 11:47
 
В миреРоссияШвецияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала