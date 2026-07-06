Посол Швеции покинула здание МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Швеции Кристина Юханнессон покинула здание МИД России на Смоленской площади.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон покинула здание МИД России на Смоленской площади, она пробыла там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.

Посол отказалась от комментариев после выхода из здания российского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник подтвердила вызов посла в ведомство в связи с атакой беспилотника на российское посольство в Стокгольме

Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территории, прилегающей к посольству.

Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.