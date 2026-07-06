Рейтинг@Mail.ru
Посол Швеции покинула здание МИД России - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 06.07.2026 (обновлено: 21:41 06.07.2026)
Посол Швеции покинула здание МИД России

Кристина Юханнессон покинула здание МИД России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Швеции Анна Кристина Тереса Юханнессон покидает здание Министерства иностранных дел России. 6 июля 2026 года
Посол Швеции Анна Кристина Тереса Юханнессон покидает здание Министерства иностранных дел России. 6 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Посол Швеции Анна Кристина Тереса Юханнессон покидает здание Министерства иностранных дел России. 6 июля 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Швеции Кристина Юханнессон покинула здание МИД России на Смоленской площади.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон покинула здание МИД России на Смоленской площади, она пробыла там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Посол отказалась от комментариев после выхода из здания российского внешнеполитического ведомства.
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Посольство России регулярно запрашивало у Швеции расследование ЧП с БПЛА
2 июля, 22:27
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник подтвердила вызов посла в ведомство в связи с атакой беспилотника на российское посольство в Стокгольме.
Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территории, прилегающей к посольству.
Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, при этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.
Шведские власти в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории королевства.
Последствия атаки БПЛА на посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Россия направила ноту протеста Швеции из-за атаки дронов на посольство
2 июля, 20:57
 
В миреШвецияРоссияМария ЗахароваСтокгольм (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала