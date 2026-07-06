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Европейские призывы к миру ничего не стоят, заявил МИД России - РИА Новости, 06.07.2026
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08:12 06.07.2026 (обновлено: 09:25 06.07.2026)
Европейские призывы к миру ничего не стоят, заявил МИД России

МИД назвал призывы Европы к миру прикрытием для разработки вооружения против РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что европейские призывы к миру являются прикрытием для разработки вооружения против России.
  • По словам Галузина, западные страны продолжают поддерживать Украину финансами и натовским вооружением.
  • Галузин подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но только при условии готовности европейцев учитывать позицию России по вопросам безопасности в Европе.
ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости. Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, западные страны продолжат накачивать киевский режим финансами и натовским вооружением.
"Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает "учесть опыт и наработки ВСУ", в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов", - сказал Галузин агентству.
Также выделяются новые средства на поддержание активности ВСУ как "прокси-армии" против РФ, отметил замглавы МИД РФ.
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"В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят. Наша страна не собирается отказываться от конструктивного и по-настоящему содержательного диалога, но он востребован только в случае проявления европейцами реальной и подтвержденной конкретными действиями готовности учитывать позицию России по актуальным вопросам безопасности в Европе", - подчеркнул он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.
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