Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что европейские призывы к миру являются прикрытием для разработки вооружения против России.
- По словам Галузина, западные страны продолжают поддерживать Украину финансами и натовским вооружением.
- Галузин подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но только при условии готовности европейцев учитывать позицию России по вопросам безопасности в Европе.
ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости. Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, западные страны продолжат накачивать киевский режим финансами и натовским вооружением.
Также выделяются новые средства на поддержание активности ВСУ как "прокси-армии" против РФ, отметил замглавы МИД РФ.
"В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят. Наша страна не собирается отказываться от конструктивного и по-настоящему содержательного диалога, но он востребован только в случае проявления европейцами реальной и подтвержденной конкретными действиями готовности учитывать позицию России по актуальным вопросам безопасности в Европе", - подчеркнул он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.