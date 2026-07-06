Европейские призывы к миру ничего не стоят, заявил МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что европейские призывы к миру являются прикрытием для разработки вооружения против России.

По словам Галузина, западные страны продолжают поддерживать Украину финансами и натовским вооружением.

Галузин подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но только при условии готовности европейцев учитывать позицию России по вопросам безопасности в Европе.

ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости. Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, западные страны продолжат накачивать киевский режим финансами и натовским вооружением.

"Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает "учесть опыт и наработки ВСУ ", в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов", - сказал Галузин агентству.

Также выделяются новые средства на поддержание активности ВСУ как "прокси-армии" против РФ, отметил замглавы МИД РФ.

"В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят. Наша страна не собирается отказываться от конструктивного и по-настоящему содержательного диалога, но он востребован только в случае проявления европейцами реальной и подтвержденной конкретными действиями готовности учитывать позицию России по актуальным вопросам безопасности в Европе", - подчеркнул он.