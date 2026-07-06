Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что полноценного диалога ЕС с Москвой не будет, если Европа не учтет интересы России в сфере безопасности и реалии на земле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине.

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости. Полноценного диалога ЕС с Москвой не будет, если Европа не учтет интересы России в сфере безопасности и реалии на земле, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

« "Понятно, что без изменения европейцами своих подходов, без реальной готовности учитывать фундаментальные интересы России в области безопасности и реалии на земле никакого полноценного диалога у нас не получится", — сказал он агентству.

Глава Евросовету Антониу Кошта ранее выразил мнение, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога, и какой момент нужно выбрать для этого.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.