Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что полноценного диалога ЕС с Москвой не будет, если Европа не учтет интересы России в сфере безопасности и реалии на земле.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине.
ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости. Полноценного диалога ЕС с Москвой не будет, если Европа не учтет интересы России в сфере безопасности и реалии на земле, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
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"Понятно, что без изменения европейцами своих подходов, без реальной готовности учитывать фундаментальные интересы России в области безопасности и реалии на земле никакого полноценного диалога у нас не получится", — сказал он агентству.
Глава Евросовету Антониу Кошта ранее выразил мнение, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога, и какой момент нужно выбрать для этого.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.
Глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявлял, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.