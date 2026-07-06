Вход на станцию "Парк культуры" в Москве в час пик ограничат по будням

Краткий пересказ от РИА ИИ С 6 июля по будням в часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро Москвы будет работать только на выход пассажиров из-за ремонта эскалаторов.

Вход на станцию и пересадка со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанные часы будут недоступны, пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Станция "Парк культуры" кольцевой линии метро Москвы по будням в час пик работает только на выход пассажиров в связи с ремонтом эскалаторов.

Как сообщали на сайте мэра и правительства столицы, с 6 июля по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов.

Вход на станцию и пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится.