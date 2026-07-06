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СМИ: во Франции мэр умер после перепалки с владельцем прогулочного судна - РИА Новости, 06.07.2026
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02:44 06.07.2026 (обновлено: 15:51 06.07.2026)
СМИ: во Франции мэр умер после перепалки с владельцем прогулочного судна

Figaro: мэр коммуны Локмарья во Франции умер после перепалки с владельцем судна

© Фото : Comité Baie de QuiberonДоминик Русло
Доминик Русло - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Comité Baie de Quiberon
Доминик Русло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр коммуны Локмарья на северо-западе Франции, Доминик Русло, погиб в результате перепалки с владельцем прогулочного судна.
  • Правоохранители задержали подозреваемого, у которого уже есть судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мэр коммуны Локмарья на северо-западе Франции умер в результате перепалки с владельцем прогулочного судна, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник.
"Доминик Русло, мэр Локмарья <…> скончался в субботу вечером, после того как вступил в перепалку с владельцем прогулочного судна в порту Ле-Пале", — пишет издание.
Причина конфликта между двумя мужчинами неизвестна. Правоохранители задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью.
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