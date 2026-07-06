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Военный медик рассказал, что не видел пулевых ранений уже полтора года - РИА Новости, 06.07.2026
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05:41 06.07.2026 (обновлено: 06:37 06.07.2026)
Военный медик рассказал, что не видел пулевых ранений уже полтора года

Медик "Востока" Девятый: пулевые ранения у российских бойцов стали редкостью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пулевые ранения у российских военнослужащих стали редкостью, рассказал военный медик группировки войск «Восток» с позывным Девятый.
  • Основную опасность сейчас представляют осколочные ранения, полученные в результате ударов беспилотников.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пулевые ранения у российских военнослужащих стали редкостью, в настоящее время основную опасность представляют осколочные ранения, полученные в результате ударов беспилотников, рассказал РИА Новости военный медик группировки войск "Восток" с позывным Девятый, отметив, что не встречал пулевые ранения уже полтора года.
По словам Девятого, в настоящее время большинство ранений у военнослужащих носят осколочный характер и связаны с применением противником беспилотников. Он отметил, что мелкие осколки нередко повреждают артерии, из-за чего остановить кровотечение бывает крайне сложно, особенно при ранениях в области паха.
"Примерно в 2025 году это было последнее, кому я оказывал помощь из бойцов... У бойца было ранение ключицы именно в результате стрелкового боя. Это последнее такое ранение, которое я видел", — рассказал медик.
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