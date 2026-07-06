Военный медик рассказал, что не видел пулевых ранений уже полтора года

Краткий пересказ от РИА ИИ Пулевые ранения у российских военнослужащих стали редкостью, рассказал военный медик группировки войск «Восток» с позывным Девятый.

Основную опасность сейчас представляют осколочные ранения, полученные в результате ударов беспилотников.

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пулевые ранения у российских военнослужащих стали редкостью, в настоящее время основную опасность представляют осколочные ранения, полученные в результате ударов беспилотников, рассказал РИА Новости военный медик группировки войск "Восток" с позывным Девятый, отметив, что не встречал пулевые ранения уже полтора года.

По словам Девятого, в настоящее время большинство ранений у военнослужащих носят осколочный характер и связаны с применением противником беспилотников. Он отметил, что мелкие осколки нередко повреждают артерии, из-за чего остановить кровотечение бывает крайне сложно, особенно при ранениях в области паха.