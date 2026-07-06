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МЧС России создаст крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму - РИА Новости, 06.07.2026
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14:30 06.07.2026
МЧС России создаст крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму

Куренков: МЧС России создаст крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МЧС России намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму.
  • Площадь каждого из центров составит не менее 25 тысяч квадратных метров, и на территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны.
  • Общая стоимость объекта в Калининградской области может составить 8,5 млрд рублей, завершение строительства планируется в 2031 году.
КАЛИНИНГРАД, 6 июл – РИА Новости. МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму, сообщил глава министерства Александр Куренков.
Предполагается, что спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки.
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В понедельник министр прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область, чтобы оценить ход строительства спасательного центра, общая численность которого составит 776 человек.
"Мы развиваемся. В рамках расширения такой же спасательный центр будет построен в Крыму и в Калининграде", - сказал Куренков, обращаясь к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных.
По данным МЧС, общая стоимость объекта в регионе может составить 8,5 млрд рублей. Строительство предполагается завершить в 2031 году.
Подробности о ходе строительства спасцентра в Крыму в настоящее время неизвестны.
Ранее аналогичный комплекс был создан в Запорожской области в 2024 году. Общая численность - более 600 человек.
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Республика КрымКалининградская областьРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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