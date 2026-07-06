МЧС России создаст крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ МЧС России намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму.

Площадь каждого из центров составит не менее 25 тысяч квадратных метров, и на территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны.

Общая стоимость объекта в Калининградской области может составить 8,5 млрд рублей, завершение строительства планируется в 2031 году.

КАЛИНИНГРАД, 6 июл – РИА Новости. МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму, сообщил глава министерства Александр Куренков.

Предполагается, что спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки.

В понедельник министр прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область , чтобы оценить ход строительства спасательного центра, общая численность которого составит 776 человек.

"Мы развиваемся. В рамках расширения такой же спасательный центр будет построен в Крыму и в Калининграде", - сказал Куренков, обращаясь к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных.

По данным МЧС, общая стоимость объекта в регионе может составить 8,5 млрд рублей. Строительство предполагается завершить в 2031 году.

Подробности о ходе строительства спасцентра в Крыму в настоящее время неизвестны.