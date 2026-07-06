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Байопик "Майкл" снова возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 06.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:44 06.07.2026
Байопик "Майкл" снова возглавил кинопрокат в России

Фильм о Майкле Джексоне снова возглавил кинопрокат в России за уикенд

© Lionsgate Productions Ltd. (2026)Кадр из фильма "Майкл"
Кадр из фильма Майкл - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Lionsgate Productions Ltd. (2026)
Кадр из фильма "Майкл". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фильм «Майкл» о Майкле Джексоне возглавил кинопрокат в России, заработав 121,7 миллиона рублей за прошедший уикенд.
  • Комедия «Холоп 3» осталась на второй строчке с сборами 81,1 миллиона рублей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне - фильм "Майкл" снова возглавил кинопрокат в России, заработав 121,7 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке осталась комедия "Холоп 3", собравшая за уикенд 81,1 миллиона рублей.
На третье место поднялся фильм "Закулисье реальности", который за уикенд заработал 36,9 миллиона рублей.
Картина "Обсессия" стала четвертой и заработала 30,5 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 3" со сборами в 29,6 миллиона рублей.
Майкл Джексон - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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5 июля, 01:00
 
КультураРоссияМайкл Джексон
 
 
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