Байопик "Майкл" снова возглавил кинопрокат в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Фильм «Майкл» о Майкле Джексоне возглавил кинопрокат в России, заработав 121,7 миллиона рублей за прошедший уикенд.

Комедия «Холоп 3» осталась на второй строчке с сборами 81,1 миллиона рублей.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне - фильм "Майкл" снова возглавил кинопрокат в России, заработав 121,7 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне - фильм "Майкл" снова возглавил кинопрокат в России, заработав 121,7 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com

На второй строчке осталась комедия "Холоп 3", собравшая за уикенд 81,1 миллиона рублей.

На третье место поднялся фильм "Закулисье реальности", который за уикенд заработал 36,9 миллиона рублей.

Картина "Обсессия" стала четвертой и заработала 30,5 миллионов рублей.