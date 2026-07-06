Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы

Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы

В Москве мать заставила сына встать на колени и целовать ей ноги

Краткий пересказ от РИА ИИ В парке на северо-востоке Москвы мать заставила сына встать на колени.

В отношении 34-летней женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ.

Женщине грозит предупреждение или административный штраф до 2 тысяч рублей.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы, ей грозит предупреждение или штраф до 2 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Несколько Telegram-каналов в понедельник сообщили, что женщина заставила ребенка встать на колени и целовать ей ноги на северо-востоке Москвы

"В полицию через службу "02" от очевидцев поступило сообщение, что в парковой зоне в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колени", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по Алтуфьевскому району Москвы установили личность женщины - ей оказалась 34-летняя мать мальчика.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семья поставлена на профилактический учет.