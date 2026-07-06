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В Москве мать заставила сына встать на колени и целовать ей ноги - РИА Новости, 06.07.2026
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19:51 06.07.2026 (обновлено: 20:21 06.07.2026)
В Москве мать заставила сына встать на колени и целовать ей ноги

В Москве в парке мать заставила сына встать на колени и целовать ей ноги

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияМать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы
Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке на северо-востоке Москвы мать заставила сына встать на колени.
  • В отношении 34-летней женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ.
  • Женщине грозит предупреждение или административный штраф до 2 тысяч рублей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мать заставила сына встать на колени в парке на северо-востоке Москвы, ей грозит предупреждение или штраф до 2 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Несколько Telegram-каналов в понедельник сообщили, что женщина заставила ребенка встать на колени и целовать ей ноги на северо-востоке Москвы.
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"В полицию через службу "02" от очевидцев поступило сообщение, что в парковой зоне в Путевом проезде женщина заставила ребенка встать на колени", - сказали в пресс-службе.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по Алтуфьевскому району Москвы установили личность женщины - ей оказалась 34-летняя мать мальчика.
В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семья поставлена на профилактический учет.
Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Матери грозит предупреждение или административный штраф до 2 тысяч рублей.
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