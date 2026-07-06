Мать найденной мертвой девочки из Ачинска разыскивают 130 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ачинске ведутся поиски матери пятилетней девочки, найденной мертвой, в них участвуют 130 человек: 30 волонтеров и 100 сотрудников полиции.
- Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня, а 4 июля было возбуждено дело, в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Полицейские и волонтеры в количестве 130 человек ведут поиски матери пятилетней девочки из Ачинска, найденной мертвой в воскресенье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Красноярскому краю.
"По последним данным (в поисках задействованы - ред.): волонтеров - 30, сотрудников полиции - 100. С разных районов привлекаются сотрудники на поиски", - сказали в главке.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины. В субботу, 4 июля, следователи главного следственного управления СК РФ по региону возбудили дело, в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.
По данным ведомства, для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.