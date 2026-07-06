Мать погибшей в Красноярском крае девочки объявили в федеральный розыск

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. В Красноярском крае объявили в федеральный розыск мать погибшей пятилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.

"Есть информация, что она может передвигаться автостопом. Сейчас ее ищут уже по всей России", — сказала собеседница агентства.