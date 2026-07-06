Мать погибшей в Красноярском крае девочки объявили в федеральный розыск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мать погибшей в Ачинске 5-летней девочки объявили в федеральный розыск, сообщили в СК России.
- К поискам привлекли 100 сотрудников полиции и 30 волонтеров.
КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. В Красноярском крае объявили в федеральный розыск мать погибшей пятилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.
"Есть информация, что она может передвигаться автостопом. Сейчас ее ищут уже по всей России", — сказала собеседница агентства.
Как уточнили в управлении МВД по региону, к поискам привлекли 100 сотрудников полиции и 30 волонтеров.
Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. По словам ее отца и мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал.
Возбуждено уголовное дело.