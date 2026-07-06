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Мать погибшей в Красноярском крае девочки объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 06.07.2026
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08:31 06.07.2026 (обновлено: 10:24 06.07.2026)
Мать погибшей в Красноярском крае девочки объявили в федеральный розыск

Мать погибшей в Ачинске 5-летней девочки объявили в федеральный розыск

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Пропавшая жительница Ачинска
Пропавшая жительница Ачинска - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Пропавшая жительница Ачинска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать погибшей в Ачинске 5-летней девочки объявили в федеральный розыск, сообщили в СК России.
  • К поискам привлекли 100 сотрудников полиции и 30 волонтеров.
КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. В Красноярском крае объявили в федеральный розыск мать погибшей пятилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.
"Есть информация, что она может передвигаться автостопом. Сейчас ее ищут уже по всей России", — сказала собеседница агентства.
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Как уточнили в управлении МВД по региону, к поискам привлекли 100 сотрудников полиции и 30 волонтеров.
Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. По словам ее отца и мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал.
Возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияАчинскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКрасноярский край
 
 
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