Спор блогера Ковальчук с Малышевой из-за бренда отложили на август

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд по интеллектуальным правам отложил слушания по иску Алены Ковальчук к Елене Малышевой на 17 августа.

Истец и ответчик ведут переговоры о мирном урегулировании спора.

Елена Малышева оформила товарный знак «Сбрось лишнее» в 2013 году, правовая охрана знака действует до 2031 года.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 17 августа слушания по иску специализирующейся на семинарах для желающих похудеть блогера Алены Ковальчук, в котором она просит аннулировать принадлежащий популярной телеведущей Елене Малышевой товарный знак "Сбрось лишнее", следует из материалов, изученных РИА Новости.

Ранее представители истца и ответчика сообщили суду, что между сторонами ведутся переговоры по мирному урегулированию спора. Этот иск поступил в суд в декабре.

По данным Роспатента , спорный бренд Малышева оформила в 2013 году для огромного числа самых разнообразных товаров и услуг. Правовая охрана знака сейчас действует до 2031 года.

Малышева ведет на телевидении и в интернете проект "Сбрось лишнее – выиграй миллион", участники которого борются с лишним весом.