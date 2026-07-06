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Спор блогера Ковальчук с Малышевой из-за бренда отложили на август - РИА Новости, 06.07.2026
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17:07 06.07.2026
Спор блогера Ковальчук с Малышевой из-за бренда отложили на август

Спор блогера Ковальчук с Малышевой из-за бренда отложили на на 17 августа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд по интеллектуальным правам отложил слушания по иску Алены Ковальчук к Елене Малышевой на 17 августа.
  • Истец и ответчик ведут переговоры о мирном урегулировании спора.
  • Елена Малышева оформила товарный знак «Сбрось лишнее» в 2013 году, правовая охрана знака действует до 2031 года.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отложил на 17 августа слушания по иску специализирующейся на семинарах для желающих похудеть блогера Алены Ковальчук, в котором она просит аннулировать принадлежащий популярной телеведущей Елене Малышевой товарный знак "Сбрось лишнее", следует из материалов, изученных РИА Новости.
Ранее представители истца и ответчика сообщили суду, что между сторонами ведутся переговоры по мирному урегулированию спора. Этот иск поступил в суд в декабре.
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По данным Роспатента, спорный бренд Малышева оформила в 2013 году для огромного числа самых разнообразных товаров и услуг. Правовая охрана знака сейчас действует до 2031 года.
Малышева ведет на телевидении и в интернете проект "Сбрось лишнее – выиграй миллион", участники которого борются с лишним весом.
На сайте Ковальчук говорится, что она - автор легендарного интенсива "Сбрось лишнее". Чем истица мотивирует свое требование, в материалах суда пока не уточняется.
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Елена МалышеваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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