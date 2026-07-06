Лукашенко заявил о продолжении гибридной войны против Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении гибридной войны против страны.
- По его словам, экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на южных рубежах республики.
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Гибридная война против Белоруссии продолжается и дополняется активным шпионажем и провокациями на южных рубежах республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокациями на наших южных рубежах", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
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