Белоруссия не хочет воевать, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом.
- Президент Белоруссии отметил, что белорусский народ на генетическом уровне не приемлет войны.
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Белоруссия не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он отметил, что белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
По словам президента Белоруссии, наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов, не дает покоя жажда реванша.