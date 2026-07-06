Белоруссия не хочет воевать, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом.

Президент Белоруссии отметил, что белорусский народ на генетическом уровне не приемлет войны.

МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Белоруссия не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены", - сказал Лукашенко , слова которого приводит агентство Белта

Он отметил, что белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.