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Белоруссия не хочет воевать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2026
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11:38 06.07.2026 (обновлено: 12:11 06.07.2026)
Белоруссия не хочет воевать, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать, но не склонит голову перед врагом

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом.
  • Президент Белоруссии отметил, что белорусский народ на генетическом уровне не приемлет войны.
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Белоруссия не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Он отметил, что белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
По словам президента Белоруссии, наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов, не дает покоя жажда реванша.
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