Синоптик рассказала, сколько в Москве будут продолжаться летние ливни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве на протяжении всей недели ожидаются кратковременные, но умеренные летние ливни, которые могут сопровождаться грозами.
- Неустойчивый характер погоды в Москве вызван малоподвижным, высоким и обширным циклоном.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Она добавила, что погоду в Москве продолжает определять малоподвижный, высокий и обширный циклон, который захватывает среднюю полосу, Северо-Западный федеральный округ и часть Приволжского федерального округа.
"Именно из-за этого циклона москвичи столкнутся с неустойчивым характером летней погоды", - добавила синоптик.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в июле
1 июля, 07:10