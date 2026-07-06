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Синоптик рассказала, сколько в Москве будут продолжаться летние ливни - РИА Новости, 06.07.2026
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18:11 06.07.2026
Синоптик рассказала, сколько в Москве будут продолжаться летние ливни

Макарова: кратковременные летние ливни ожидаются в Москве в течение всей недели

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГорожане во время дождя на Красной площади в Москве
Горожане во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Горожане во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на протяжении всей недели ожидаются кратковременные, но умеренные летние ливни, которые могут сопровождаться грозами.
  • Неустойчивый характер погоды в Москве вызван малоподвижным, высоким и обширным циклоном.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Москве будут проходить кратковременные, но умеренные летние ливни на протяжении всей недели, которые могут сопровождаться грозами. Например, 6 июля в столице ожидается местами сильный ливень с грозами и усилением ветра в порывах до 15-17 метров в секунду", — пояснила Макарова.
Она добавила, что погоду в Москве продолжает определять малоподвижный, высокий и обширный циклон, который захватывает среднюю полосу, Северо-Западный федеральный округ и часть Приволжского федерального округа.
"Именно из-за этого циклона москвичи столкнутся с неустойчивым характером летней погоды", - добавила синоптик.
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ОбществоМарина МакароваМоскваРоссияГидрометцентр
 
 
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