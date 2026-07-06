Синоптик рассказала, сколько в Москве будут продолжаться летние ливни

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она добавила, что погоду в Москве продолжает определять малоподвижный, высокий и обширный циклон, который захватывает среднюю полосу, Северо-Западный федеральный округ и часть Приволжского федерального округа.