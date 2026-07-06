Со 2 марта из-за атак Израиля по Ливану погибли 4319 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате израильских атак на Ливан с 2 марта достигло 4319 человек, еще 12203 получили ранения.

БЕЙРУТ, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате израильских атак на Ливан с 2 марта достигло 4319, еще 12203 человека получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.

"Жертвами агрессии с 2 марта по 6 июля стали 4319 человек и 12203 получили ранения", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в понедельник четыре человека погибли в результате израильского удара на юге Ливана . Среди погибших была директриса одной из местных школ.

Представители Ливана и Израиля 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета". Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана, и, как утверждает, израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.