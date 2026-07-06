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Со 2 марта из-за атак Израиля по Ливану погибли 4319 человек - РИА Новости, 06.07.2026
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16:34 06.07.2026
Со 2 марта из-за атак Израиля по Ливану погибли 4319 человек

Минздрав Ливана: со 2 марта из-за атак Израиля по Ливану погибли 4319 человек

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Бейруте
Автомобиль скорой помощи в Бейруте - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Бейруте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате израильских атак на Ливан с 2 марта достигло 4319 человек, еще 12203 получили ранения.
БЕЙРУТ, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате израильских атак на Ливан с 2 марта достигло 4319, еще 12203 человека получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"Жертвами агрессии с 2 марта по 6 июля стали 4319 человек и 12203 получили ранения", - говорится в заявлении.
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Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов "Хезболлах" на юге Ливана
Вчера, 00:29
Ранее сообщалось, что в понедельник четыре человека погибли в результате израильского удара на юге Ливана. Среди погибших была директриса одной из местных школ.
Представители Ливана и Израиля 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета". Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана, и, как утверждает, израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.
На юге Ливана спасательные бригады, пользуясь затишьем на фоне достигнутых договоренностей, продолжают поисковые работы в разрушенных населенных пунктах. По данным местных служб, под завалами продолжают находить тела погибших в ходе активной фазы конфликта.
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